هيئة البث الإسرائيلية: التحقيق مع 19 سجانا إسرائيليا للاشتباه في اعتدائهم على الأسير ثائر أبو عصب ما تسبب في موته بسجن النقب

لفتت هيئة البث الإسرائيلية الى انه يجري تحقيق مع 19 سجانا إسرائيليا للاشتباه في اعتدائهم على الأسير ثائر أبو عصب ما تسبب في موته بسجن النقب.

وفي السياق، اكد وزير الأمن القومي الإسرائيلي إيتمار بن غفير بانه "لن يجري محاكمة لحراس سجن النقب، ولا بد من إجراء تحقيق معمق قبل تحديد مصيرهم".