منظمة العفو الدولية تدعو إلى إطلاق سراح جميع الفلسطينيين "المحتجزين تعسفا"

اعلنت منظمة العفو الدولية إنه يجب على إسرائيل إطلاق سراح جميع الفلسطينيين الذين احتجزوا تعسفا في قطاع غزة وتقديم تفسيرات حول القتلى وحالات الاختفاء القسري الجماعي والمعاملة اللاإنسانية التي يتعرضون لها.

وذكرت المديرة الإقليمية للمنظمة هبة مرايف في بيان، بانه "يجب إطلاق سراح جميع الأشخاص المحتجزين تعسفا"، مشددة على "ضرورة إجراء تحقيق مستقل في الانتهاكات المزعومة بحق الفلسطينيين في غزة".

كما دعت منظمة العفو الدولية مجددا إلى "الإفراج الفوري وغير المشروط عن جميع الرهائن"، مذكّرة بأن اختطاف مدنيين يشكل جريمة حرب.

والأحد، قال الجيش الإسرائيلي لوكالة فرانس برس إنه فتح تحقيقا في وفاة عدّة فلسطينيين في السجن اعتقلوا في قطاع غزة خلال الحرب الدائرة بين إسرائيل وحماس.