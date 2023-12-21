مادورو يعتبر إفراج الولايات المتحدة عن أليكس صعب "انتصارا للحقيقة"

اعتبر الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو إفراج الولايات المتحدة عن رجل الأعمال الكولومبي أليكس صعب، أحد المقرّبين من الزعيم الاشتراكي والمتهم بغسل الأموال لصالحه بأنه "انتصار للحقيقة".
واوضح مادورو الذي استقبل صعب في القصر الرئاسي في كراكاس، "أريد أن أرحب بهذا الرجل الشجاع بعد 1280 يوما من الاحتجاز، انتصرت الحقيقة".
ويأتي الإفراج عن صعب خلال عملية تبادل سجناء بين واشنطن وكراكاس أطلق في إطارها سراح حوالى عشرين سجينا بينهم 10 أميركيين.
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