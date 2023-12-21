مولدافيا تتسلم نظام رادار لمراقبة مجالها الجوي لانتهاكات متكررة بصواريخ روسية استهدفت أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع في مولدافيا بانها تسلّمت نظام رادار في وقت تعرّض المجال الجوي للبلاد لانتهاكات متكررة بصواريخ روسية استهدفت أوكرانيا.
ووصف وزير الدفاع أناتولي نوساتي الرادار الذي تسلمته مولدافيا بأنه حيوي لتعزيز قدرات الدفاع الجوي للبلاد. وقال في بيان إن "الحوادث الأخيرة التي انتهك فيها المجال الجوي لبلادنا لفت انتباه السلطات إلى الحاجة الملحة لتعزيز القدرات الدفاعية لجمهورية مولدافيا".
وأعلنت كيشيناو في أيلول خططا لشراء نظام رادار من نوع غراوند ماستر 200 (جي إم 200) من انتاج شركة تاليس الفرنسية لصناعات الدفاع. ويمكن أيضا دمج الرادار القادر على مراقبة الطائرات من مسافة تصل إلى 250 كيلومترا في منظومة للدفاع الجوي.
ولم يُكشف المبلغ الذي دفع لقاء الرادار.
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