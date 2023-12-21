يديعوت أحرونوت: حماس تصر على وقف إطلاق النار وهي غير مستعدة للعودة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار

نقلت صحيفة "يديعوت أحرونوت" عن مصادر إسرائيلية بان حركة حماس تصر على وقف إطلاق النار، وهي غير مستعدة للعودة إلى وقف مؤقت لإطلاق النار.

واشارت "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصادر إسرائيلية، الى ان "حماس متشددة في مواقفها، وتطرح مطالب منفصلة عن الواقع".

وذكرت "يديعوت أحرونوت" نقلا عن مصادر، بان "التقديرات في إسرائيل أن صفقة جديدة بشأن الاسرى لن تنضج قبل الأسبوع الأول من كانون الثاني".