العثور على صاروخ مجهول الهوية في خراج منطقة بسري في الوادي الفاصل مع بسابا - الشوف

عثر مساء اليوم على صاروخ مجهول الهوية في خراج منطقة بسري، في الوادي الفاصل مع بلدة بسابا - الشوف، وقد حضرت الى المكان قوة من الجيش اللبناني، وفرضت طوقا أمنيا في مكان سقوطه، بانتظار ان يكشف عليه ان يكشف عليه الخبير العسكري صباح الغد، وتحديد المعطيات المتعلقة به.

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