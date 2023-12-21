منخفض جوي بعد ظهر غد يؤدي الى انخفاض ملموس بالحرارة مع امطار غزيرة وعواصف رعدية

توقعت دائرة التقديرات في مصلحة الأرصاد الجوية في لبنان في نشرة الطقس المسائية ان يسيطر طقس مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع درجات حرارة فوق معدلاتها الموسمية حتى بعد ظهر يوم غد الخميس، حيث يتأثر بمنخفض جوي متمركز فوق جزيرة كريت والذي يقترب تدريجياً يؤدي الى انخفاض ملموس بدرجات الحرارة ويحمل معه أمطار غزيرة ومترافقة بعواصف رعدي، رياح شديدة تلامس سرعتها ٨٥ كلم/ساعة شمال البلاد مساء الجمعة ويستمر حتى بعد ظهر يوم الأحد حيث ينحسر تدريجياً.

ولفت الى ان معدل درجات الحرارة لشهر كانون الأول في بيروت بين ١٣ و ٢١ درجة، طرابلس بين ١٠ و ١٩ درجة، وفي زحلة بين ٤ و ١٤ درجة.

الطقس المتوقع في لبنان:

الخميس: غائم جزئياً الى غائم أحياناً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تصبح فوق معدلاتها الموسمية، تنشط الرياح أحياناً اعتباراً من بعد الظهر خاصة جنوب البلاد مع احتمال ظهور طبقات خفيفة من الغبار في الاجواء، تنخفض درجات الحرارة بشكل تدريجي اعتباراً من بعد الظهر و ترتفع نسبة الرطوبة اعتباراً من المساء فيتكون الضباب على المرتفعات وتتكاثف الغيوم وتتساقط أمطار متفرقة وموحلة في بدايتها ، تشتد غزارتها ليل الخميس/ الجمعة وتكون مترافقة بعواصف رعدية ورياح قوية تصل سرعتها لحدود ٥٥ كلم/س كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ٢٢٠٠متر وما فوق.

الجمعة: غائم مع ضباب كثيف على المرتفعات تسوء معه الرؤية أحياناً ، تنخفض درجات الحرارة بشكل ملموس حيث تصبح دون معدلاتها الموسمية وتتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة وعنيفة أحياناً ومترافقة بعواصف رعدية وتساقط لحبات البرد مع تشكل للسيول على الطرقات اعتباراً من بعد الظهر ، تنشط الرياح فتصل سرعتها أحياناً الى ٨٥كلم/س خاصة في المناطق الشمالية فيرتفع معها موج البحر لحدود ال ٣ أمتار، كما نحذر من تطاير اللوحات الأعلانية وألواح الطاقة الشمسية ، تتساقط الثلوج على ارتفاع ٢٠٠٠متر نهاراً ويتدنى مستوى تساقط خلال الليل لتلامس ١٨٠٠متر،

السبت: غائم اجمالاً مع ارتفاع طفيف بدرجات الحرارة وضباب كثيف على المرتفعات، تتساقط أمطار متفرقة تكون غزيرة أحياناً ومترافقة بعواصف رعدية ورياح شديدة ، تتساقط حبات البرد وتتشكل السيول على الطرقات كما تتساقط الثلوج على ارتفاع ١٩٠٠ متر وما فوق.

الأحد: غائم جزئياً مع انخفاض بسيط بدرجات الحرارة وضباب على المرتفعات، تتساقط أمطار خفيفة متفرقة فترة قبل الظهر مع بعض الثلوج على ارتفاع ١٨٠٠ متر وما فوق، يستقر الطقس ويتحسن تدريجياً اعتباراً من بعد الظهر ومن المتوقع ان تتشكل طبقات من الجليد على الطرقات الجبلية خلال الليل اعتباراً من ارتفاع ١٧٠٠ متر.