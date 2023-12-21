بعد استهدافه من قبل الجيش الإسرائيلي.. وائل الدحدوح يكشف آخر تطورات حالته الصحية: أحتاج لتدخل جراحي غير متوفر

الشارقة - اميمة ياسر -

كشف الصحفي الفلسطيني وائل الدحدوح، مراسل قناة "الجزيرة" في قطاع غزة، عن آخر تطورات حالته الصحية، وذلك بعد استهدافه من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، مؤكدًا أن إصابته في ذراعه تحتاج إلى تدخل جراحي فائق الدقة.

وأثناء تغطيته للأحداث من قلب غزة، قال "الدحدوح" إن التدخل الجراحي الذي يحتاجه لا يتوافر في القطاع، من حيث الاختصاص أو المعدات والأجهزة اللازمة، خاصة في ظل الحرب القائمة في قطاع غزة.

وأضاف مراسل الجزيرة: "أتمنى أن تتوقف الحرب في قطاع غزة، من أجل إيجاد فرصة لعلاج ذراعي المصابة"، مضيفا: "طالما إننا قادرون على الوقوف أمام الكاميرا فلن نتردد أو نتأخر أبدًا."

وفي وقت سابق، كشف وائل الدحدوح عن تفاصيل استهدافه من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي، ما تسبب في إصابته واستشهاد المصور سامر أبو دقة.

وقال "الدحدوح" إنه تم استهدافهما خلال مرافقة سيارة إسعاف حيث كان لديها تنسيق لإجلاء عائلة محاصرة.

وتابع مراسل قناة "الجزيرة": "حاولنا عبر التنسيق الممنوح لسيارة الإسعاف نقل المشاهد بالمنطقة وبعد انتهائنا باغتنا صاروخ"، مشيرا إلى أنه قطع مئات الأمتار بعد إصابته محاولًا إيقاف النزيف حتى وصل إلى رجال إسعاف.