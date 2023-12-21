شكرا لقرائتكم خبر عن العاصفة "بيا" تلغى 200 رحلة طيران في هولندا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - تقرر إلغاء نحو 200 رحلة طيران في مطار سكيبول في العاصمة الهولندية أمستردام اليوم الخميس، بسبب الرياح الشديدة المصاحبة للعاصفة "بيا" القادمة من شمالي المحيط الأطلسي.

وذكر المطار أمس الأربعاء أن المسافرين يجب أن يستعدوا للتأخيرات، إذ تشير التوقعات إلى هبوب رياح تصل سرعتها إلى 90 كيلومترًا في الساعة، ولن يسمح ذلك إلا بتشغيل مدرج واحد بالمطار اعتبارًا من منتصف النهار.

وقد يتأثر التعامل مع إنزال الأمتعة أيضًا من الطائرات بالعاصفة.

سقوط أغصان الأشجار

وتتحرك جبهة العاصفة من طرف جرينلاند صوب اسكتلندا، ومن المتوقع أن تضرب هولندا وجنوبي الدول الاسكندنافية قبل أن تجتاز بحر البلطيق غدًا الجمعة.

وحذرت السلطات من احتمالات سقوط أغصان الأشجار وتطاير بلاط الأسطح وأثاث الحدائق، وقد تكون هناك عوائق على الطرق أيضًا.

وتستعد هولندا أيضًا لمواجهة فيضان أنهار كبرى مثل الراين وفال بسبب الأمطار الغزيرة على أحواض الأنهار وذوبان جليد جبال الألب.