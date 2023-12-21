الحرارة 4 درجات.. "الأرصاد" تحدد أكثر المناطق برودة اليوم

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد أبو بكر:

حددت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، حالة الطقس المتوقعة اليوم الخميس، وأكثر المناطق المعرضة للبرودة وانخفاض درجات الحرارة.

وتصدرت مدينة سانت كاترين، قائمة أكثر المناطق برودة اليوم، حيث تصل درجة الحرارة الصغرى إلى 4 درجات مئوية، فيما جاءت مدينة نخل كثاني أكثر المناطق برودة بـ 8 درجات مئوية.

وجاءت محافظة أسيوط ثالث أكثر المناطق برودة اليوم بـ9 درجات مئوية، ثم محافظة المنيا ومدينة سيوة بـ10 درجات مئوية.

وأوضحت الأرصاد، أنه يسود اليوم الخميس طقس لطيف نهارًا على القاهرة الكبرى والوجه البحري والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، معتدل الحرارة على جنوب سيناء، مائل للحرارة على جنوب الصعيد، بارد ليلًا على أغلب الأنحاء.