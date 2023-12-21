عمان..خطوات التسجيل في نظام حماية الأجور للعمانيين والغير عمانيين

ياسر رشاد - القاهرة - احتل نظام حماية الأجور في عمان مركز الصدارة بموقع البحث جوجل بالمملكة العربية السعودية نظرا لاهتمام الكثيرون ممن يعملون هناك بالتسجيل في النظام، بالتزامن مع استقبال وزارة العمل العمانية لأصحاب الأعمال.

ووفق لوسائل الإعلام العمانية فقد أوضح حامد المنجي رئيس قسم حماية الأجور بوزارة العمل، أهمية نظام حماية الأجور، حيث يتم من خلاله متابعة مدى التزام مؤسسات القطاع الخاص في تسديد أجور العاملين في الوقت المحدد والقدر المتفق عليه.

وأضاف المنجي، أن وجود البنوك في الوزارة وجميع مديريات وإدارات العمل بالمحافظات، يأتي لتسهيل عملية التسجيل في نظام حماية الأجور بالنسبة لأصحاب العمل، موضحا أن هذه الخطوة بالتعاون مع البنك المركزي العماني وجمعية المصارف العمانية.



طريقة التسجيل في نظام حماية الأجور في عمان



وعن طريقة التسجيل في نظام حماية الأجور قال حسين اللواتي، مدير حسابات في بنك مسقط أن طريقة التسجيل في نظام حماية الأجور تكون بشكل سهل وبسيط عبر خطوتين هما:



تعبئة استمارة واحدة فقط. إرفاق ثلاثة مستندات وهي السجل التجاري وشهادة الانتساب والبطاقة الشخصية للعمانيين وجواز السفر لغير العمانيين.



ولفت اللواتي إلى أن عملية التسجيل تتم بدون دفع أي رسوم، ويوفّر كشوفات أجور إلكترونية الأمر الذي سيحفظ حقوق أصحاب العمل والعمّال.

يذكر أن وزارة العمل استقبلت أصحاب وصاحبات الأعمال، بديوان عام الوزارة وجميع مديريات وإدارات العمل بالتعاون مع البنوك المصرفية المرخصة؛ لتقديم المعلومات حول الاستفسارات التي تهم نظام حماية الأجور، والتسجيل في النظام بديوان عام الوزارة بمسقط.



نظام حماية الأجور في عمان



يعد نظام حماية الأجور، نظام إلكتروني مشترك بين وزارة العمل والبنك المركزي العٌماني يهدف إلى مراقبة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتحويل أجور العاملين إلى حساباتهم في أحد المصارف أو المؤسسات المالية المحلية المرخصة من قبل البنك المركزي العُماني.

