وزير الدفاع يلتقي الرئيس الفرنسي

بتوجيه من ولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- التقى وزير الدفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في قصر الإليزيه، رئيس الجمهورية الفرنسية الرئيس إيمانويل ماكرون . ونقل وزير الدفاع خلال اللقاء للرئيس تحيات خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظهما الله-، فيما حمل فخامته تحياته وتقديره لخادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء. كما جرى خلال اللقاء استعراض العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين. حضر اللقاء مدير عام مكتب وزير الدفاع هشام بن عبدالعزيز بن سيف. فيما حضره من الجانب الفرنسي وزير القوات المسلحة سيباستيان ليكورنو، ورئيس هيئة الأركان الخاصة برئاسة الجمهورية الفريق فابيان موندون، والمستشار الدبلوماسي لرئيس الجمهورية في مجموعة العشرين ومجموعة السبع إيمانويل بون، ومستشار الشؤون الإستراتيجية ونزع السلاح في رئاسة الجمهورية لوك شاتيل، ومستشارة شمال إفريقيا لشؤون الشرق الأوسط في رئاسة الجمهورية آن كلير لوجوندر.



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