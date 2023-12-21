شكرا لقرائتكم خبر عن إجراءات يجب اتخاذها قبل التصالح بجرائم حيازة الحيوانات الخطرة.. تعرف عليها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

أجاز قانون تنظيم حيازة الحيوانات الخطرة والكلاب، التصالح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين (١٥، ١٦) من هذا القانون فى أى حالة كانت عليها الدعوى، ما لم ينتج عنها حالات موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وبشرط إزالة أسباب المخالفة، وذلك على النحو التالى:

١- قبل إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة مقابل أداء مبلغ لا يقل عن الحد الأدنى ولا يزيد على ربع الحد الأقصى للغرامة المقررة.

٢- بعد إحالة الدعوى الجنائية إلى المحكمة المختصة وحتى صدور حكم نهائى فيها مقابل أداء مبلغ لا يقل عن مثلى الحد الأدنى ولا يزيد على نصف الحد الأقصى للغرامة المقررة .

٣- بعد صدور حكم نهائى فى الدعوى مقابل أداء مبلغ لا يقل عن خمسة أمثال الحد الأدنى للغرامة ولا يزيد على ثلاثة أرباع الحد الأقصى للغرامة المقررة .

ويترتب على التصالح انقضاء الدعوى الجنائية بالنسبة للجريمة التى تم التصالح بشأنها، وتأمر النيابة العامة بوقف تنفيذ العقوبة إذا حصل الصلح أثناء تنفيذها ولو بعد صيرورة الحكم باتًا.

كما أجاز القانون الصلح فى الجرائم المنصوص عليها فى المادتين (١٥، ١٦) من هذا القانون فى الأحوال التى ينتج عنها موت أو إصابة أو إضرار بالممتلكات، وكذا فى الجريمة المنصوص عليها فى المادة ١٧ من هذا القانون، وذلك وفقًا لأحكام قانون الإجراءات الجنائية .