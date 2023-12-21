اليونيسف: أطفال قطاع غزة يفتقرون لـ90 بالمئة من حاجتهم للمياه

حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة "اليونيسيف"، من أن "أطفال قطاع غزة يفتقرون لـ90 بالمئة من حاجتهم للمياه"، مشيرة إلى أن "نصف مرافق المياه والصرف الصحي دمرت أو تضررت جراء العدوان الإسرائيلي على القطاع".

وأوضحت المنظمة أن "نقص المياه النظيفة في القطاع يزيد من خطر الإصابة بالأمراض المنقولة بالمياه مثل الكوليرا والإسهال المزمن".

ولفتت إلى أن "عدد حالات الإسهال بين أطفال القطاع دون سن الخامسة يزيد بنحو 20 مرة عن المتوسط ​​الشهري"، موضحة أن "الحد الأدنى من كمية المياه اللازمة للفرد في حالات الطوارئ 15 لترًا، في حين يحصل الطفل في غزة على لتر ونصف إلى لترين فقط يوميا".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول الماضي، حينما أعلنت حركة "حماس" المسيطرة على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أدت إلى مقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت حتى الآن، عن سقوط قرابة 20 ألف قتيل وأكثر من 50 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف الإسرائيلي المتواصل لأنحاء القطاع.