الرئيس الفرنسي التقى وزير الدفاع السعودي واستعرضا العلاقات الثنائية بين البلدين

أعلنت وزارة الدفاع السعودية، أنّ "بتوجيه من ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، التقى وزير الدّفاع الأمير خالد بن سلمان بن عبدالعزيز، في قصر الإليزيه، الرّئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون".
وأشارت في بيان، إلى أنّ "وزير الدّفاع نقل لماكرون خلال اللّقاء، تحيّات الملك السّعودي سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وولي العهد، فيما حمّله الرّئيس الفرنسي تحيّاته وتقديره للملك وولي ععده، كما جرى خلال اللّقاء استعراض العلاقات الثّنائيّة بين البلدين الصّديقين".
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