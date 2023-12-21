الأمم المتحدة: إسرائيل أمرت بالإخلاء الفوري لمنطقة تغطي نحو 20% من مساحة خان يونس

أعلن مكتب ​الأمم المتحدة​ لتنسيق الشّؤون الإنسانيّة (أوتشا)، أنّ ​الجيش الإسرائيلي​ أمر "بالإخلاء الفوري" لمنطقة "تغطي نحو 20%" من مساحة مدينة ​خان يونس​، كبرى مدن جنوب ​قطاع غزة​، الّتي لجأ إليها العديد من الفلسطينيّين نتيجة الحرب على القطاع منذ 7 تشرين الأوّل الماضي.

ولفت في تقرير، إلى أنّ "حجم عمليّات النّزوح الّتي ستنجم عن أمر الإخلاء، ليس واضحًا"، مشيرًا إلى أنّ المنطقة المطلوب إخلاؤها كان يقطنها قبل بدء الحرب أكثر من 111 ألف نسمة، ونزح إليها منذ اندلعت الحرب نحو 141 ألف فلسطيني يعيشون حاليًّا في 32 مخيّمًا.

وكان الجيش الإسرائيلي قد أعلن الإثنين الماضي، تكثيف عمليّاته في خان يونس.