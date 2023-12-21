الجمارك الفرنسية ضبطت نحو طن من صمغ القنب المهرب من إسبانيا

أعلنت جمارك منطقة البيرينيه الشّرقيّة الفرنسيّة، ضبط 987 كيلوغرامًا من صمغ القنب، جرى تهريبها من إسبانيا على متن شاحنة تحمل عبوات زيت دوار الشمس، إثر اعتراضها في جنوب غرب فرنسا.
وأوضحت في بيان، أنّ الكميّة المذكورة كانت مقسّمة إلى 74 عبوة متطابقة، مخبّأة داخل صناديق تحتوي على علب زيت، في مقطورة مركبة نقل ثقيلة كانت تنقل أيضًا "حلوى منتهية الصّلاحيّة وتونة معلّبة". وذكرت أنّ قيمة المضبوطات في هذه العمليّة الّتي تمّت باستخدام "كلب مدرّب"، تبلغ "أكثر من 6,4 مليون يورو في سوق إعادة البيع غير المشروع" للمخدرات.
وقد حُكم على سائق الشّاحنة، بعد إحضاره بموجب مذكرة مثول فوري، بغرامة جمركيّة قدرها 1,974 مليون يورو، وبالسّجن مع وقف التّنفيذ لمدّة ثلاث سنوات.
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