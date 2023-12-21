"حزب الله" أعلن رمي صواريخ حارقة على أحراج برانيت: لن نتهاون بالدفاع عن القرى اللبنانية

أعلن الإعلام الحربي في "​حزب الله​"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في ​قطاع غزة​، وإسنادًا لمقاومته الباسلة ‌‌‌‏والشّريفة، وردًّا على ‏قيام العدو بإحراق حرج الراهب، قام مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 12:30 من صباح ‌‏الخميس 2023-12-21، برماية ​صواريخ​ حارقة على أحراج برانيت".

وأشار إلى أنّ "المقاومة ‏الإسلاميّة تؤكّد أنّها لن تتهاون في الدّفاع عن القرى والبلدات اللّبنانيّة، وستتعامل بالمثل مع أعمال العدو ‏العدوانيّة ضدّها".