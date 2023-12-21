أعلن الإعلام الحربي في "حزب الله"، في بيان، أنّ "دعمًا لشعبنا الفلسطيني الصّامد في قطاع غزة، وإسنادًا لمقاومته الباسلة والشّريفة، وردًّا على قيام العدو بإحراق حرج الراهب، قام مجاهدو المقاومة الإسلاميّة عند السّاعة 12:30 من صباح الخميس 2023-12-21، برماية صواريخ حارقة على أحراج برانيت".
وأشار إلى أنّ "المقاومة الإسلاميّة تؤكّد أنّها لن تتهاون في الدّفاع عن القرى والبلدات اللّبنانيّة، وستتعامل بالمثل مع أعمال العدو العدوانيّة ضدّها".
كانت هذه تفاصيل خبر "حزب الله" أعلن رمي صواريخ حارقة على أحراج برانيت: لن نتهاون بالدفاع عن القرى اللبنانية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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