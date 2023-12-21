عطالله تعليقًا على العثور على صاروخ بخراج منطقة بسري: تحويلها لبؤرة إرهاب أفضل من السد؟

أشار عضو تكتّل "لبنان القوي" النّائب ​غسان عطالله​، إلى أنّ "​سد بسري​ يأمّن المياه للنّاس… "طلع معكن مش منيح ومضرّ بالمنطقة!"، متسائلًا: "تحويلها إلى بؤرة إرهاب أفضل؟".

وشدّد، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، على "أنّنا حذّرنا أكثر من مرّة من الموضوع، والقوى الأمنيّة المحليّة تقوم بدورها على قدر إمكانيّاتها، لكن المطلوب من الجهات السّياسيّة والقضائيّة المختصّة اتّخاذ الخطوات المناسبة سريعًا، تفاديًا لتفلّت الأمر".

وكان قد عُثر مساء أمس الأربعاء، على صاروخ مجهول الهويّة في خراج منطقة بسري، في الوادي الفاصل مع بلدة بسابا- الشوف، وقد حضرت إلى المكان قوّة من الجيش اللبناني، وفرضت طوقًا أمنيًّا في مكان سقوطه، بانتظار أن يكشف عليه الخبير العسكري، ويتمّ تحديد المعطيات المتعلّقة به.