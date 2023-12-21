7 معلومات عن نظام حماية الأجور بعمان.. يطبق على العمانيين وغير العمانيين

ياسر رشاد - القاهرة - تصدر نظام حماية الأجور في عمان مؤشرات جوجل عقب تقديم وزارة العمل العمانية لأصحاب العمل العديد من المعلومات عن النظام وطريقة التسجيل فيه لأهميته الكبيرة للعاملين ولحفظ حقوقهم.



نظام حماية الأجور في عمان



ونستعرض في السطور التالية أبرز المعلومات عن حماية الأجور في عمان:

حماية الأجور هو نظام إلكتروني مشترك بين وزارة العمل والبنك المركزي العٌماني.

يهدف إلى مراقبة مدى التزام منشآت القطاع الخاص بتحويل أجور العاملين إلى حساباتهم في أحد المصارف أو المؤسسات المالية المحلية المرخصة من قبل البنك المركزي العُماني، وفقا لما نص عليه قانون العمل وعقد العمل المتفق عليه، والتعرف المباشر على حالات التأخير أو عدم سداد الأجور، والتدخل المباشر من الوزارة في هذه الحالات قبل نشوب نزاع عمالي بين العامل وصاحب العمل.

يقوم نظام حماية الأجور بمقارنة الأجر المسجل في عقد العمل والأجر الذي تقوم المنشأة بتحويله إلى حساب العامل البنكي وتحدد مدى التطابق .

يضع نظام حماية الأجور صيغة ملف موحدة خاصة بمعلومات أجور العاملين لجميع منشآت القطاع الخاص.

تتم عملية التسجيل في نظام حماية الأجور بدون دفع أي رسوم، عبر تعبئة استمارة واحدة فقط، وإرفاق ثلاثة مستندات:

-السجل التجاري.

-شهادة الانتساب.

-البطاقة الشخصية للعمانيين وجواز السفر لغير العمانيين.

يكون هناك ربط الكتروني يوفر على صاحب العمل الحاجة لاصطحاب أو إرفاق كشوفات أجور ورقية ويقوم صاحب العمل بالآتي:



1- التسجيل في نظام حماية الأجور من خلال المصارف والمؤسسات المالية التي يوجد بها حسابات للمنشأة.

2- تحويل أجور العاملين من خلال ملف معلومات الأجور الخاص بنظام حماية الأجور.

3- تحديث بيانات العقود متى ما طرأ تغيير عليها.