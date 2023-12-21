سفير فلسطين لدى فيينا: روسيا تمتلك كل الفرص للمساهمة بتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني

أكد سفير فلسطين لدى فيينا، صلاح عبد الشافي، أن "روسيا تمتلك كل الفرص للمساهمة بتسوية الصراع الإسرائيلي الفلسطيني".

واوضح في تصريح لـ"سبوتنيك"، ان "يمكن لروسيا أن تقدم مساهمة جيدة للغاية فهي قوة سياسية عالمية ولها حضور أيضا في الشرق الأوسط. كما أنها تحافظ على علاقاتها معنا ومع إسرائيل، وتتمتع أيضًا باتصالات جيدة جدًا مع حماس على المستوى الفلسطيني".

وكان الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قد أعلن، في وقت سابق، أن "تسوية أزمة الشرق الأوسط لا يمكن تحقيقها إلا على أساس حل "الدولتين" الذي أقره مجلس الأمن الدولي، والذي ينص على إقامة دولة فلسطينية مستقلة على الأراضي الفلسطينية المحتلة منذ عام 1967، وعاصمتها القدس الشرقية".