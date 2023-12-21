الجيش الإسرائيلي اعلن ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 469 منذ 7 تشرين الاول

اعلن الجيش الإسرائيلي "ارتفاع حصيلة قتلاه إلى 469 منذ 7 تشرين الاول، فيما بلغ عدد قتلاه منذ بدء عمليته البرية في غزة في الـ27تشرين الاول، 137 عسكريا".

ويواصل الجيش الإسرائيلي عمليات عسكرية ضد قطاع غزة، منذ السابع من تشرين الأول، حينما أعلنت حركة "حماس" المسيطرة على القطاع، بدء عملية "طوفان الأقصى" التي أدت إلى مقتل نحو 1400 إسرائيلي، علاوة على أسر نحو 250 آخرين.

وردت إسرائيل بإعلان الحرب رسميا على قطاع غزة، بدأتها بقصف مدمر ثم عمليات عسكرية برية داخل القطاع، أسفرت حتى الآن، عن سقوط قرابة 20 ألف قتيل وأكثر من 50 ألف جريح، غالبيتهم من الأطفال والنساء، فيما لا يزال أكثر من 7 آلاف مفقود تحت الأنقاض الناتجة عن القصف الإسرائيلي المتواصل لأنحاء القطاع.