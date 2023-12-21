"النشرة": غارات إسرائيلية استهدفت منزلًا في بلدة كفركلا

ذكر مراسل "النشرة" في الجنوب، أنّ "غارات إسرائيليّة استهدفت منزلًا في بلدة كفركلا في جنوب لبنان".

وكان قد أُفيد بعد منتصف ليل الأربعاء- الخميس، بسقوط 4 قذائف إسرائيليّة غربي بلدة حولا لجهة وادي السلوقي، 5 قذائف بين رامية وبيت ليف، و7 قذائف على حي "أبو لبن" في عيتا الشعب.