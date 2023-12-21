في صحف اليوم: الرئاسة اللبنانية أصبحت ضرورة إقليمية وحراك نوعي أكثر زخمًا بعد رأس السنة

مع إعادة التشديد على أولوية إنجاز الملف الرئاسي مع بداية العام المقبل، أكّدت معلومات موثوقة لصحيفة "الجمهورية"، أنّ "الجهات السياسيّة المسؤولة المعنية بهذا الاستحقاق، وبناءً على ما استُجد من تطوّرات سواء في الميدان الفلسطيني او على الجبهة الجنوبية، بات يعتريها خوف جدّي من عامل الوقت، وخشية أكبر من عدم قدرة الواقع اللبناني، بوضعه الحالي الشاذ رئاسياً؛ على اللحاق بهذه التطورات والوقائع التي قد تنشأ عنها لاحقاً".

اسطوانة التعطيل

وأشارت الصحيفة إلى أنّه "إذا كانت هذه التطوّرات تفترض ان تشكّل في حدّ ذاتها، حافزاً لجهات الصراع الرئاسي للسير في الخط المعاكس لمسار التعطيل المعتمد منذ ما يقارب سنة وشهرين، الّا انّها ، رغم المخاطر التي تحتويها على مستقبل لبنان، لا تبدو انّها قد استحضرت العقلانية والواقعية إلى عقول التعطيل، بدليل عودة بعض الأفرقاء الى عزف اسطوانة الشروط التعطيلية ذاتها؛ والإصرار على مواصفات خلافية للرئيس العتيد وصبغه بألوان سياسية وحزبية معيّنة".

وأوضحت مصادر سياسية مسؤولة لـ"الجمهورية"، أنّ "الرهان هنا على الحراك الخارجي المنتظر، سواءً من قِبل القطريين او من قِبل الفرنسيين، الذين ابلغوا المستويات الرسمية في لبنان عزم باريس على اطلاق حراك نوعي اكثر زخماً من السابق، بعد رأس السنة".

وذكرت أنّ "وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا نبّهت الى انّ لبنان على حافة احتمالات صعبة، لا بدّ له من ان يعمل لاحتوائها ومنع حصولها، سواءً بعدم مفاقمة التصعيد على الحدود الجنوبية، وكذلك بعدم تأخير انتخاب رئيس للجمهورية. كاشفة في هذا السياق أنّ الحركة الفرنسية المتجددة، تهدف إلى جعل بلورة توافق على انتخاب رئيس للجمهورية، أمراً ميسّراً في هذا الوقت".

"فلنتلقف الجهد الخارجي"

من جهته، ركّز مرجع سياسي مسؤول لـ"الجمهوريّة"، على أنّ "دول الخارج تسبقنا في ما هو واجب علينا ان نسبقها فيه"، لافتًا إلى أنّ "سعاة الخير يبذلون جهداً، ومعلوماتي تؤكّد انّ القطريين سيجددون مسعاهم في بيروت في القريب العاجل، والفرنسيون قالوا انّهم سيبادرون، وامام هذا الجهد دورنا محدّد بأن نتفاعل ايجاباً مع الجهد الخارجي ونتلقفه بتغليب إرادة التوافق، وأسماء المرشحين معروفة. ليس بالضرورة التوافق الشامل، بل توافق الممكن على النزول بمرشّح او اثنين او اكثر الى مجلس النواب، والالتزام بتوفير نصاب انعقاد جلسة الانتخاب، والاستمرار فيها حتى انتخاب الرئيس".

وعمّا اذا كان التوافق ممكناً، رأى أنّ "التوافق لا بدّ أن يحصل، وسيحصل في نهاية الأمر، وكلما تأخّرنا في ذلك فكأننا ننكي أنفسنا ونشتري ما يؤذينا ويؤذي بلدنا للاشيء، وهذه هي حالنا حالياً مع الأسف".

وأضاف المرجع: "مخطئ من يقول إنّنا لا نستطيع أن نتوافق، فلدينا تجربة توافقية ناجحة "بعدها طازة"، تجلّت قبل أيام قليلة في جلسة التمديد لقائد الجيش والضباط ممن هم في رتبة لواء، حيث تمّت بالتوافق بين توجّهات سياسية مختلفة. وهذا التوافق الذي حصل في جلسة التمديد، نستطيع ان نستنسخه ونسقطه على جلسة انتخاب رئيس الجمهورية".

وبيّن أنّهم "يتحدثون عن جهد مضاعف لصياغة توافق يعجّل في انتخاب رئيس للجمهورية. لن أستبق الامور وأجازف بالتفاؤل، كما لا أجازف بالتشاؤم. وطالما انّ جوهر الحراك كما قيل لنا هو مساعدة اللبنانيين على التوافق، فهذه في رأيي فرصة مهمّة من الواجب التجاوب معها".

بدورها، وصفت مصادر سياسية أخرى، الحراك المنتظر بـ"المهمّة الصعبة"، مؤكّدةً أنّ "بمعزل عن شكل ومضمون هذا الحراك، فأمامه حاجز داخلي ما زال منصوباً بذات الشروط التعطيلية، امام اي جهد داخلي او خارجي. واحتمال أن يكسر هذا الحاجز في الأساس ضعيف جداً، حيث أنّ سماكة هذا الحاجز تتبدّى في أنّ كل فريق لم يتراجع حتى الآن عن مرشحه، ويعتبره الأصلح لرئاسة الجمهورية، واما السماكة الأكبر فتتبدّى في انعدام إرادة التوافق وعدم التجاوب مع أي مسعى او دعوة في هذا الاتجاه".

‏فرنسا: الرئاسة اللبنانية أصبحت ضرورة إقليمية

في سياق متّصل، اعتبرت "الجمهوريّة" أنّه "لا يمكن لأي فريق في لبنان الاستخفاف بالحراك الفرنسي المكوكي منذ بدء الشغور الرئاسي وما قبله، بدءاً بحراك السفيرة السابقة آن غريو، التي رافقت وزيرة الخارجية كاترين كولونا على الرغم من انتهاء ولايتها في لبنان، مروراً بالسفير المكلّف تنسيق الدعم الدولي للبنان بيار دوكان، وصولاً الى المبعوث الرئاسي الخاص جان ايف لودريان، سعياً لحل توافقي للأزمة الرئاسية".

ولفتت إلى أنّ "هذا الاهتمام بلبنان، ارتفعت وتيرته على مستويات اعلى مع اندلاع حرب "طوفان الأقصى"، التي جمّدت الملف الرئاسي بالنسبة الى البعض، انما استُكمل الاهتمام الفرنسي على صعيد أعلى، تمثل بمهّمة وزيرة الخارجية الفرنسية كاترين كولونا، التي تتولّى مهمّة تنفيذ القرار 1701، حاملةً رسائل تحذيرية الى لبنان، وملفات اخرى ابرزها الملف الرئاسي".

وأكّد مصدر دبلوماسي فرنسي لـ"الجمهورية"، أنّ "فرنسا واللجنة الخماسية التي كانت ترى الاستحقاق الرئاسي ضرورة داخلية لاستعادة التعافي الاقتصادي للبنان، باتت تراه اليوم ضرورةً اقليمية"، مركّزًا على أنّ "الملف الرئاسي اذا أتى ضمن تسوية في المنطقة، فسيكون الامر خسارة للبنان في رأي فرنسا. أما اذا استطاع لبنان تدارك ضرورة حلحلة الملف الرئاسي، فسيكون مشاركاً ولاعباً اساسياً في اي مسار سياسي مستقبلي، ولن يعود بنداً في التسوية، بل سيكون حاضراً على الطاولة له وزنه وكلمته ويمثل حيثية معينة على الارض؛ وهذا افضل له كدولة".

وأشار إلى أنّ "من هنا كان التحرّك المكوكي الفرنسي والإصرار على حلحلة الملف"، منبّهاً اللبنانيين من انّ "القطار سيسبق لبنان اذا لم يخلّص نفسه بنفسه. كونوا على الطاولة وليس على أجندة الطاولة، كونوا لاعبين ولا تكونوا بنداً في اتفاق".

وكشف المصدر، أنّ "الرئيس الفرنسي ايمانويل ماكرون الذي كان مقرّراً ان يزور لبنان في اسبوع الميلاد، لم يلغ زيارته بسبب الوضع المقلق في الجنوب، بل ألغاها بسبب عدم وجود رئيس للجمهورية"، متسائلًا: "من سيستقبل ماكرون، وبمن سيلتقي ومع من سيتباحث في ظل عدم وجود رئيس للبنان؟ وماذا سيبحث مع حكومة تصريف اعمال؟ لأجل ذلك ألغى ماكرون زيارته للبنان، عسى ان يدرك المسؤولون أهمية الفرص التي تُهدر بسبب غياب رئيس الجمهورية".

وعن مهمّة كولونا، أوضح أنّ "لها بعداً اقليمياً وتحديداً في جنوب لبنان، وهي العمل على تنفيذ القرار 1701"، مشدّدًا على أنّ "فرنسا لم توفد كولونا لكي تفرض شروطاً اسرائيلية على الدولة اللبنانية، مثلما ما اشاع بعض الوسائل الاعلامية، بل انّ كولونا في الواقع كانت في تل ابيب قبل وصولها الى لبنان، ومن هناك قالت للجانب الاسرائيلي انّهم المسؤولون بدرجة كبيرة عن عدم تطبيق القرار 1701".

وذكر أنّ "تشديد كولونا على تطبيق القرار 1701 كان موجّهاً للجانبين الاسرائيلي واللبناني. اما بالنسبة الى جهود الحراك الفرنسي المتواصل في لبنان، فهي جهود جدّية هدفها الوصول الى حل في كافة الملفات اللبنانية العالقة وأهمها تجنّب لبنان الحرب".

كما أعرب المصدر عن خشية فرنسية من "وقوع حرب كبيرة وجدّية اذا لم يتمّ تطبيق القرار 1701 بحذافيره"، مفسّرًا أنّ "هناك تخوفاً فرنسياً من الّا تنتظر حرب غزة انتهاء مساعي كولونا، بل يمكن ان تنفلش هذه الحرب في اي لحظة وتتفلّت الامور من اليد وتنسحب على لبنان".

ونوّه إلى أنّ "الدول الخمس التي اكّدت سابقاً الحاجة الى انتخاب رئيس ينفّذ البرنامج الاصلاحي مع البنك الدولي، وذلك لتحقيق التعافي الاقتصادي والحاجة الداخلية اللبنانية، ترى اليوم بما فيها فرنسا، انّ انتخاب الرئيس اصبح ضرورة اقليمية".

تعيينات ولقاءات

على صعيد سياسي آخر، أفادت "الجمهورية" بأنّ "لا جديد على خط المشاورات المتعلقة بتعيين اعضاء المجلس العسكري الثلاثة (رئيس الاركان والمفتش العام ومديرالادارة)، ما يعني وفق مصادر وزارية لـ"الجمهورية"، ترحيل التعيينات الى مطلع العام المقبل، على امل حصول توافق بين معظم الاطراف المكونة للحكومة، إن لم يكن كلها، على ملء الشغور العسكري".

وعلمت "الجمهورية"، أنّ "وزير المهجرين في حكومة تصريف الأعمال عصام شرف الدين الذي التقى وزير الدفاع الوطني في حكومة تصريف الأعمال موريس سليم مكلّفاً من مجلس الوزراء، نقل أجواء إيجابية من الوزير الى رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي حول التعيينات. وانّ سليم سيُجري اليوم اتصالات بهدف الوصول إلى التوافق".