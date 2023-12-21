انت الان تتابع خبر القوات الامريكية تعلن تعرض عين الأسد لقصف صاروخي وتحدد منطقة الاطلاق والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت القيادة في بيان اطلعت عليه السومرية، انه في حوالي الساعة 7:30 صباحا بتوقيت العراق في 20 ديسمبر، تم إطلاق صاروخ 122 مم على قاعدة الأسد الجوية في العراق"، مبينة انه "لم تحدث إصابات أو أضرار".وأضافت ان "فرقة العمل المشتركة المشتركة - عملية العزم حددت نقطة المنشأ ونقلت الموقع إلى قوات الأمن العراقية التي انتقلت إلى الموقع للتحقيق".

وأكدت أن "قوات الأمن الدولي استولت على شاحنة مسطحة معدلة لإطلاق ما يصل إلى 5 × 122 مم كانت موجودة في الموقع".

