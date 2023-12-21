انت الان تتابع خبر اجتماعات نيابية "مرتقبة" لمناقشة تكييف منهاج السادس الإعدادي والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - وقالت عضو اللجنة نجوى كاكائي، إن اللجنة تتابع مطالب الطلبة الخاصة بإعادة العمل بتكييف المناهج الدراسية لمرحلة السادس الاعدادي، لا سيما بعد إلغاء نظام تنويع التعليم للعام الدراسي الحالي، مشيرة إلى ان اللجنة تدرس آلية التكييف التي ستتم متابعتها مع المختصين بالشأن التربوي في وزارة التربية، لغرض الخروج بخلاصة تصب بمصلحة الطلبة، اذ تعتزم عقد اجتماعات مكثفة بهذا الصدد خلال الفترة المقبلة، بحسب صحيفة الصباح الرسمية.



من جانبهم، طالب طلبة المراحل المنتهية وغير المنتهية، بضرورة العمل بنظام التكييف لعدة أسباب، منها صعوبة المنهج الدراسي ومواده المكثفة، يضاف إلى ذلك تأخر وصول الكتب المنهجية للمدارس بعد مضي شهر من انطلاق العام الدراسي، وفقا للصحيفة.

