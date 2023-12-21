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انت الان تتابع خبر جدول مباريات الجولة الـ11 لدوري نجوم العراق.. الشرطة يلاقي نفط الوسط غداً والان مع التفاصيل
2023-12-21 | 07:55
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تفتتح غداً الجمعة منافسات الجولة الـ11 من دوري نجوم العراق لكرة القدم بإقامة مباراتين، حيث يستقبل الشرطة نظيره نفط الوسط، ويلعب الميناء أمام جاره نفط البصرة في ديربي المحافظة.
وعلى الجانب الآخر يبحث عندليب الفرات عن الانتصار الأول بعد سلسلة من النتائج السلبية آخرها التعادل أمام الميناء في ملعبه وبين جماهيره، ولذلك فانه يأمل بمواجهة الشرطة أن يقدم أداءً جيداً يسهم في تحقيق نتيجة إيجابية تكون له بمثابة الحافز المعنوي للابتعاد عن شبح الهبوط للدرجة الأدنى، لا سيما أنه يتذيل القائمة برصيد (5 نقاط).
وفي المباراة الثانية ستكون الحظوظ متساوية بين الجارين، في ظل تقارب المستويات والنتائج، وينظر السفانة لمواجهة اليوم بطموح تحقيق النقاط الكاملة من أجل الوصول إلى الفوز الرابع تحت إشراف مدربه حسن أحمد، الذي أسهم كثيراً في عودة الروح لكرة الميناء، إذ قاد الفريق لحصد 10 نقاط من 6 لقاءات، عقب توليه المهمة خلفاً للمدرب المؤقت أسعد عبد الرزاق.
ولعب السفانة الجولات الثلاث الأولى تحت قيادة المدرب قحطان جثير الذي ترك المهمة إثر أزمة النادي مع الفيفا، وأدت إلى حرمان الفريق من إشراك لاعبيه المحترفين والمحليين الجدد.
بدوره يسعى نفط البصرة إلى استعادة نغمة الانتصارات الغائبة عنه منذ 4 جولات، بغية التقدم في جدول المسابقة.