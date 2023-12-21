انت الان تتابع خبر طقس العراق.. أمطار مع فرصة لتساقط الثلوج بهذا الموعد والان مع التفاصيل

بغداد - ياسين صفوان - ووفق تقرير صادر عن الهيئة، فإن طقس يوم الجمعة سيكون غائمًا جزئيًا مع فرصة لتساقط زخات المطر الرعدية في جميع المناطق العراقية، في حين ستكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في المنطقة الجنوبية، وترتفع قليلًا في الوسطى، وتنخفض في الشمالية.



أما طقس يوم السبت، سيكون غائمًا مع فرصة لتساقط الأمطار والثلوج وانخفاض درجات الحرارة في المنطقة الشمالية، في حين تشهد المنطقة الجنوبية سقوط أمطار متفرقة، مع انخفاض درجات الحرارة فيها، بينما تكون درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في الوسطى.

وتوقعت الهيئة أن يشهد طقس يوم الأحد سقوط أمطار متفرقة في المنطقتين الوسطى والشمالية، كما تتساقط الثلوج في الأخيرة، في حين ستشهد المنطقة الجنوبية ارتفاعًا بدرجات الحرارة.

وبالنسبة لطقس يوم الاثنين، ستسقط الأمطار فيه بالمنطقة الشمالية، بينما درجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في عموم المناطق العراقية.