"أبو عبيدة" يعلن حصيلة خسائر قوات الاحتلال الصهيوني خلال معارك الساعات الـ72 الماضية

قال أبو عبيدة، المتحدث باسم كتائب عز الدين القسام -الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس)- إن مقاتلي القسام تمكنوا خلال الساعات الـ72 الماضية من تدمير 41 آلية عسكرية كليا أو جزئيا، وقتل 25 جنديا إسرائيليا في قطاع غزة، إضافة إلى إصابة العشرات من الجنود الصهاينة بجروح متفاوتة.



وأشار المتحدث باسم القسام إلى أن مقاتلي الكتائب استهدفوا القوات الإسرائيلية المتوغلة بالقذائف والعبوات والاشتباك من مسافة صفر، كما استهدفوا فرق الإنقاذ، إضافة إلى تفخيخ نفقين ومنزل وتفجيرهما بجنود الاحتلال، وقنص أحد الجنود.



وتابع أبو عبيدة "دك مجاهدونا مقرات وغرف القيادة الميدانية والتحشدات العسكرية بقذائف الهاون والصواريخ قصيرة المدى".



وأشار إلى أن مقاتلي القسام، أمطروا مدينة تل أبيب وسط الكيان برشقة صاروخية، إضافة إلى إطلاق وابل من الصواريخ تجاه مغتصبة كريات شمونة شمال فلسطين المحتلة.



تدمير آليات إسرائيلية



وقبل قليل، قالت كتائب القسام -في بيانات متتالية على تليغرام- إن عناصرها اشتبكوا مع قوة إسرائيلية في منطقة السرايا بمدينة غزة، وإنهم أكدوا مقتل 4 جنود وإصابة آخرين.



كما أعلنت كتائب القسام أنها استهدفت قوة إسرائيلية من 12 جنديا تحصنت داخل مبنى في حي الدرج شمال شرق مدينة غزة.



وأضافت القسام أنها استهدفت دبابة ميركافا إسرائيلية بقذيفة الياسين 105 في منطقة تل الزعتر شمال قطاع غزة.



وقبل ذلك أعلنت القسام أنها استهدفت 3 دبابات ميركافا إسرائيلية بقذائف الياسين 105 شرق معسكر جباليا شمال قطاع غزة.



كما أعلنت القسام أن مقاتليها استهدفوا 8 آليات إسرائيلية بمنطقتي الصبرة وتل الهوا بمدينة غزة، وكذا استهدفت دبابتين إسرائيليتين وناقلة جند بعبوة شواظ وقذائف الياسين 10، في مدينة خان يونس جنوب قطاع غزة.



وكان جيش الاحتلال الإسرائيلي قد أعلن صباح اليوم مقتل ضابطين أحدهما برتبة رائد من لواء غفعاتي في معارك جنوبي غزة. كما أعلن إصابة 29 جنديا في معارك قطاع غزة خلال الساعات الـ24 الماضية.



المصدر : يمن شباب نت+ الجزيرة

