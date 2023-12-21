تشينغهاي تعلن عن وفاة 22 مواطن جراء الزلزال الصيني

ياسر رشاد - القاهرة - أعلنت السلطات المحلية في مقاطعة تشينغهاي إن الزلزال الذي بلغت قوته 6.2 درجة على مقياس ريختر والذي ضرب شمال غربي الصين في منتصف ليل الاثنين الماضي، أودى بحياة 22 شخصا في المقاطعة.

وكشفت مديرية إدارة الطوارئ في المقاطعة لوكالة انباء الشرق الأوسط، إنه حتى الساعة 8:56 مساء أمس الأربعاء، أدت الكارثة إلى إصابة 198 شخصا بجروح في تشينغهاي، فيما لا يزال 12 آخرون في عداد المفقودين كما تم تأكيد مقتل 113 شخصا في قانسو حتى صباح أمس الأربعاء.

ومن جانبه قال المركز الصيني لشبكات الزلازل إن الزلزال حدث في الساعة 11:59 منتصف ليل الاثنين الماضي وبلغ عمقه البؤري 10 كيلومترات وأن مركز الزلزال هو بلدة ليوقو، على بعد حوالي 8 كيلومترات من مقر محافظة جيشيشان ذاتية الحكم لقوميات باوآن ودونغشيانغ وسالار في مقاطعة قانسو.