سلطات السعودية وقعت اتفاقية تعاون عسكري مع فرنسا

وقعت السعودية وفرنسا مشروع خطة تنفيذية للتعاون بين البلدين في مجال الصناعات العسكرية والأبحاث والتطوير.

جاء ذلك عقب مباحثات مشتركة بين وزير الدفاع السعودية الأمير خالد بن سلمان، ونظيره الفرنسي سيباستيان ليكورنو، في باريس.

واشار ابن سلمان الى إنه "بحث مستجدات الأوضاع إقليميا ودوليا إضافة إلى عدد من الموضوعات ذات الاهتمام المشترك مع نظيره الفرنسي".

وذكرت إذاعة "مونت كارلو" الدولية أن "زيارة وزير الدفاع السعودي إلى باريس ولقاءه بنظيره الفرنسي، تأتي في الوقت الذي تشهد فيه منطقة الشرق الأوسط أزمة كبيرة منذ اندلاع حرب غزة".