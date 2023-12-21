مقتل 12 شخصا في حادث في منجم للفحم شمال شرقي الصين

قُتِل 12 شخصا على الأقل جراء حادث وقع أمس في منجم للفحم في مقاطعة هيلونغجيانغ شمال شرقي الصين. ونقل التلفزيون المركزي الصيني عن السلطات المحلية، "لقي 12 شخصا مصرعهم وأصيب 13 آخرون نقلوا إلى المستشفى". ووقع الحادث في الساعة 15:50 أمس في منجم للفحم في منطقة جيسي.

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