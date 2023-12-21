"الغارديان": أكثر من 100 سفينة حاويات غيرت مسارها عن قناة السويس

ذكرت صحيفة "الغارديان" أنه "في ظل الاضطرابات التي يشهدها البحر الأحمر بسبب هجمات الحوثيين على السفن، غيرت أكثر من 100 سفينة حاويات مسارها عن قناة السويس".

واوضحت ان "السفن تبحر عبر رأس الرجاء الصالح في جنوب أفريقيا، متجنبة طريقها المختصر عبر قناة السويس"، مبينة أن "التغيير في المسار يؤدي إلى زيادة حوالي 6000 ميل بحري إلى الرحلة التجارية المعتادة بين آسيا وأوروبا، مما قد يضيف 3 أو 4 أسابيع تأخير على أوقات تسليم البضائع".

وأفادت بأن "حوالي 19 ألف سفينة تبحر في قناة السويس كل عام، مما يجعلها واحدة من الطرق الرئيسية في العالم، خاصة للوقود الأحفوري والبضائع التي تنتقل بين آسيا وأوروبا، مشيرة إلى أن تلك الاضطرابات في مسار السفن ساهمت في ارتفاع أسعار النفط، حيث قفزت أسعار العقود الآجلة لخام برنت بنسبة 1.2 في المئة، أمس الأربعاء، فوق 80 دولارا، وذلك بعد أن كانت قد انخفضت إلى أقل من 74 دولارًا في الأسبوع السابق".

ورأت أنه "من الممكن أن تؤدي الزيادات الإضافية في الأسعار في نهاية المطاف إلى تعريفات الطاقة الاستهلاكية، مما يزيد من التضخم، لافتة إلى أن هذا الاضطراب تزامن مع فترة أغلقت فيها العديد من المصانع أبوابها مؤقتا بمناسبة عيد الميلاد، مما أعطى الشركات بعض الوقت الإضافي لتلقي الإمدادات الحيوية".