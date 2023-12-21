زعم المتحدّث باسم الجيش الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، أنّ "خلال ساعات اللّيلة الماضية وصباح اليوم، أغارت طائرات حربيّة ومسيّرة للجيش، على بنى تحتيّة لـ"حزب الله"، ومنصّة صاروخيّة تمّ استخدامها لإطلاق قذائف صاروخيّة نحو إسرائيل مساء أمس".
وأشار، في تصريح، إلى أنّ "القوّات الإسرائيليّة قصفت بالمدفعيّة مناطق في لبنان"، لافتًا إلى أنّ "متابعةً لتفعيل الإنذارات في الشّمال مساء أمس، تمّ رصد إطلاق قذائف عدّة من لبنان نحو إسرائيل، ليردّ الجيش بقصف مدفعي نحو مصادر النّيران".
كانت هذه تفاصيل خبر الجيش الإسرائيلي: أغرنا على بنى تحتية ومنصة صاروخية لـ"حزب الله" ومصادر إطلاق قذائف لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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