في صحف اليوم: إعادة هيكلة هيئة الأسواق المالية و"قوى التغيير" تخطو نحو تشكيل تكتلات نيابية حديثة الولادة

كشفت مصادر مطّلعة لصحيفة "الأخبار"، أن "مجلس إدارة هيئة الأسواق المالية برئاسة حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري، سيعقد جلسة الأسبوع المقبل، للاطّلاع على تفاصيل ورشة إعادة تشكيل الهيئة، بعد فتح باب الاستقالة أمام الموظفين".

وأوضحت أنّ "المستقيلين سيحصلون على سلّة محدّدة، بينما من يرفض الاستقالة سيتم فتح باب الاستيداع له لمنحه فرصة البحث عن عمل آخر. عملياً، ما يحصل هو أن الهيئة اتّخذت هذه القرارات بعد صدور قرار مجلس الوزراء أول من أمس الذي يحمل الرقم 25، والقاضي برفض مقترح رفعه منصوري إلى الأمانة العامة لمجلس الوزراء قبل نحو شهرين، والذي يتعلق باتخاذ الإجراءات المناسبة لتمويل الهيئة عبر سلفة خزينة أو تأمين مصادر تمويل بديلة".

وأشارت الصحيفة إلى أنّ "موظفين في الهيئة نقلوا عن المسؤول المكلّف بمتابعة الملف أمام مجلس الإدارة، فؤاد شقير، قوله إن المبالغ المتوافرة في حساب الهيئة، لا تكفي لسداد الرواتب أكثر من نهاية السنة الجارية، وأن المبلغ الموجود لديها حالياً يتضمّن احتياطات لتصفية تعويضات الموظفين الراغبين بالاستقالة".

وذكرت مصادر الموظفين، أنّ "في حسابات الهيئة حالياً نحو 16 مليار ليرة، وأن المجلس المركزي لمصرف لبنان بقيادة الحاكم منصوري رفض إنقاذها وتمويلها بسلفة منه، بحسب ما هو وارد في الفقرة 7 من المادة 26 من قانون إنشاء الهيئة، التي تشير إلى أنه يمكن لمصرف لبنان إعطاء سلفة لهيئة الأسواق المالية من أجل تنفيذ موجباتها أو مهامها".

وشدّدت على أنّ "إذاً، سيكون أمام موظفي الهيئة خياران: إما الاستقالة الطوعية والاستفادة من التعويضات، أو الاستيداع الإجباري في انتظار مصير غامض. وهذا الأمر يعني أن هناك قراراً بتصفية الهيئة أو بإعادة تشكيلها بعد فرطها كلياً تحت نظر صندوق النقد الدولي ووزارة الخزانة الأميركية".

وأوضحت "الأخبار" أنّ "ما يعزّز نظرية التصفية أو إعادة التشكيل، هو ما حصل في مجلس الوزراء أول من أمس، إذ عندما طرح رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي الموضوع على الوزراء، قال لهم إنه يرفض تمويل الهيئة بسلفة خزينة، وإنه يجب على مصرف لبنان أن يموّلها. وقد بدا عرض ميقاتي للموضوع غير ذي أهمية للوزراء الذين وافقوا سريعاً على رفض الملف من أساسه".

وبيّنت أنّ "هناك مؤشرات أخرى إلى التصفية، أبرزها أنه جرى نقل خوادم الهيئة إلى مصرف لبنان، علماً أنه عند نقاش مسألة تمويلها رفض مصرف لبنان زيادة القرض المُعطى لها عبر "شركة لبنان المالية"، التي جرت تصفيتها قبل انتهاء مدّة ولاية حاكم المركزي السابق رياض سلامة بأيام معدودة بشكل مثير للشبهات".

الترتيبات: حكي فارغ

عل صعيد منفصل، علمت صحيفة "الجمهورية" من مصادر موثوقة، أنّ "لقاء جمع ثلاثة سفراء غربيين وسفير دولة عربية وشخصيات سياسية لبنانية، عُقد قبل ايام قليلة. ولفت في اللقاء التقاء السفراء جميعهم على القول إنّ الترتيبات التي ستُتخذ حيال غزة في أعقاب الحرب الدائرة فيها، ستوازيها ترتيبات على الجانب اللبناني، حيث أنّ اسرائيل جادة في تهديداتها بأنّه لن يكون مقبولاً بقاء الوضع على ما هو عليه؛ واستمرار تهديد "حزب الله" للمستوطنات الاسرائيلية".

وتعليقاً على ذلك، أكّد مسؤول كبير، في حديث إلى "الجمهورية"، أنّ "هذا حكي فارغ. اسرائيل قبل كلّ الآخرين تعرف أنّ مثل هذا الامر لن يحصل لا بال​سياسة​ ولا بالحرب، علماً انّ مثل هذا الكلام لا يأتي احد من السفراء على ذكره أمام أيّ مسؤول لبناني، بل يشدّدون على تطبيق القرار 1701، ولبنان كما هو واضح واكيد ملتزم بهذا القرار ويطبّقه؛ فيما اسرائيل هي التي تخرقه منذ اليوم الاول لصدوره عن مجلس الامن الدولي".

واعتبر أنّ "هذا الكلام لا يعدو اكثر من محاولة ممّن غطّى حرب اسرائيل وتدميرها لغزة وقتل اطفالها، بأن يعطي اسرائيل جائزة ترضية لها في لبنان، متجاهلين انّ مثل هذا الامر قد يُشعل حرباً اقسى واوسع من الحرب في غزة. ومأزق اسرائيل العالقة فيه في غزة، دون ان تحقق شيئاً من اهدافها، قد لا يُقاس أمام المأزق التي ستعلق فيه في لبنان إن فكرت في شنّ عدوان عليه".

"قوى التغيير" تخطو نحو تشكيل تكتلات نيابية حديثة الولادة

من جهة ثانية، أفادت صحيفة "الشرق الأوسط"، بأنّ "النواب في "قوى التغيير" في البرلمان اللبناني يستعدون لخوض تجربة تنظيمية جديدة، غير تلك التي كانت قائمة أثناء فوزهم في الانتخابات النيابية في أيار 2022، تضع في الحسبان افتراقهم حبّيّاً، بعد أن تعذّر عليهم الاستمرار في تكتل نيابي واحد يسمح بتموضعهم تحت سقف واحد في موقع التباين بمقاربتهم لأبرز الملفات السياسية، وفي مقدمها انتخاب رئيس للجمهورية، والتمديد لقادة الأجهزة الأمنية، وتعاطيهم مع قوى المعارضة"، موضحةً أنّ "هناك مجموعة من القواسم المشتركة يمكن أن تؤسس لقيام حوار بلا شروط، بخلاف علاقتهم بالنواب المنتمين إلى محور الممانعة بغياب أي إمكانية للتلاقي".

وأشارت إلى أنّه "مع أن نواب "قوى التغيير" (عددهم 12 نائباً) يُجمعون على إعطاء الأولوية لانتخاب رئيس للجمهورية، تطبيقاً لما نص عليه الدستور اللبناني، وتطبيق القرار الدولي 1701 الذي يحصر التواجد في منطقة جنوب الليطاني بالجيش اللبناني والقوات الدولية (يونيفيل) لتطبيقه، في إشارة مباشرة إلى رفضها شراكة "حزب الله" في الانتشار في هذه المنطقة، فإن توصلها إلى مقاربة موحدة للملف الرئاسي بترشيحها للوزيرين السابقين زياد بارود وناصيف حتي والنائب السابق صلاح حنين، لم تدم طويلاً؛ نظراً لمبادرة البعض ممن ينتمون إلى "قوى التغيير" إلى ضم أسماء جديدة من دون التوافق عليها، ومن أبرزهم رجل الأعمال سليم ميشال إده والأستاذ الجامعي عصام خليفة".

وركّزت الصّحيفة على أنّ "الخلاف بين "قوى التغيير" سرعان ما خرج للعلن، بعد أن تعذّر عليهم السيطرة على التباين الآخذ في التصاعد حول عدد من العناوين السياسية المطروحة. وهذا ما دفع بالنائب ميشال الدويهي، المنقطع منذ فترة عن حضور اجتماعاتها الدورية، واستباقاً للجلسة التشريعية الأخيرة التي صدّقت على اقتراح القانون الرامي إلى التمديد لقادة الأجهزة الأمنية، للإعلان عن اتفاقه وزميليه وضاح الصادق ومارك ضو على تشكيل كتلة "تحالف التغيير".

وذكرت أنّ "إعلان الدويهي تشكيل "تحالف التغيير"، لم يشكّل مفاجأة لزملائه التغييريين، بعد أن انضموا إلى اجتماعات المعارضة ويشاركون في اجتماعاتها، أكانت دورية أم طارئة، ويلتقي وزميلاه الصادق وضو الموفدين، وخصوصاً الموفد الرئاسي الفرنسي الوزير السابق جان إيف لودريان، وعدد من السفراء العرب والأجانب المعتمدين لدى لبنان، إضافة إلى تواصلهم مع النواب الأعضاء في "اللقاء الديمقراطي"، أو الآخرين ممن ينتمون إلى محور الممانعة؛ وخصوصاً في الأمور ذات الصلة باجتماعات اللجان النيابية".

كما شدّدت مصادر "قوى التغيير" لـ"الشرق الأوسط"، على أنّه "ليس هناك من خلاف بداخل "قوى التغيير" حول الموقف من سلاح "حزب الله"، لكن أساس التباين يكمن في ألّا مبرر للامتناع عن التمديد لقائد الجيش العماد جوزف عون، وبالتالي فإن كتلة "تحالف التغيير"، وإن كانت حديثة الولادة، لا تحبذ إصرار زملائها التغييرين على التعاطي سلباً بالمطلق مع الكتل النيابية الأخرى، انسجاماً مع الشعار الذي كانت رفعته المجموعات التغييرية لحظة انطلاق الثورة ضد المنظومة الحاكمة، بتحميلها مسؤولية انهيار لبنان اقتصادياً.وإلا كيف يكون للتغييريين دور للانتقال به إلى مرحلة التعافي، ما دام أنهم يساوون بين الجميع ويضعونهم في خانة واحدة، بدلاً من فتح قنوات التواصل مع بعض الكتل لإنقاذه من وضع اليد عليه من قِبل محور الممانعة؟ وبالتالي، هل من مبرر لخوضنا الانتخابات، ما دام أن لدينا قراراً مسبقاً بأن نبقى في عزلة عن الآخرين في البرلمان؟".