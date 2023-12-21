بري: لم يعد جائزًا إبقاء ملف الرئاسة في مربع النكايات والشروط التعطيلية والتوافق لا بد منه

أكّد رئيس المجلس النيابي ​نبيه بري​، أنّ "انتخاب رئيس الجمهوريّة يجب أن يحصل خلال الأسابيع القليلة المقبلة"، مشدّدًا على أنّه "كلّما تأخّرنا في التّوافق الّذي لا بدّ منه لانتخاب رئيس للجمهوريّة، تزداد التّعقيدات، وتتفاقم الأضرار".

وجزم، في تصريح إلى صحيفة "الجمهوريّة"، أنّه "لم يعد جائزًا على الإطلاق، في ظلّ الظّروف الصّعبة الّتي تعيشها المنطقة، ومن ضمنها ​لبنان​، إبقاء هذا الملف في مربّع النّكايات والشّروط التّعطيليّة".