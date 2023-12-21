أكّد رئيس المجلس النيابي نبيه بري، أنّ "انتخاب رئيس الجمهوريّة يجب أن يحصل خلال الأسابيع القليلة المقبلة"، مشدّدًا على أنّه "كلّما تأخّرنا في التّوافق الّذي لا بدّ منه لانتخاب رئيس للجمهوريّة، تزداد التّعقيدات، وتتفاقم الأضرار".
وجزم، في تصريح إلى صحيفة "الجمهوريّة"، أنّه "لم يعد جائزًا على الإطلاق، في ظلّ الظّروف الصّعبة الّتي تعيشها المنطقة، ومن ضمنها لبنان، إبقاء هذا الملف في مربّع النّكايات والشّروط التّعطيليّة".
كانت هذه تفاصيل خبر بري: لم يعد جائزًا إبقاء ملف الرئاسة في مربع النكايات والشروط التعطيلية والتوافق لا بد منه لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.