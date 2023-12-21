"النشرة": استشهاد مواطنة وإصابة زوجها في قصف إسرائيلي على منزلهما في مارون الراس

أفاد مراسل "​الخليج 365​" في الجنوب، بـ"استشهاد مواطنة وإصابة زوجها، وهما في العقد الثّامن من العمر، في قصف إسرائيلي على منزلهما في ​مارون الراس​".

وقد عملت فرق من كشافة "الرسالة الإسلامية" على نقل الجثّة والجريح إلى مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل، حيث أُخضع للإسعافات الأوّليّة.