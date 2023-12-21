"النشرة": استشهاد مواطنة وإصابة زوجها في قصف إسرائيلي على منزلهما في مارون الراس

أفاد مراسل "الخليج 365" في الجنوب، بـ"استشهاد مواطنة وإصابة زوجها، وهما في العقد الثّامن من العمر، في قصف إسرائيلي على منزلهما في مارون الراس".
وقد عملت فرق من كشافة "الرسالة الإسلامية" على نقل الجثّة والجريح إلى مستشفى صلاح غندور في بنت جبيل، حيث أُخضع للإسعافات الأوّليّة.
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