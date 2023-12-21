"النشرة": توتر شديد يلفّ القطاع الشرقي بالجنوب تزامنًا مع تحليق طيران الاستطلاع الإسرائيلي

ذكر مراسل "​الخليج 365​" في ​حاصبيا​، أنّ "التّوتّر الشّديد يلفّ المنطقة الحدوديّة من ​جنوب لبنان​، بما فيها القطاع الشّرقي، مع استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق عدّة، في وقت يحلّق فيه طيران الاستطلاع الإسرائيلي في سماء المنطقة منذ فجر اليوم".

وأشار إلى أنّ "​الطيران الحربي الإسرائيلي​ أغار على أطراف ​كفركلا​ والخيام وتلة الحمامص، وصولًا حتّى البقاع الغربي وإقليم التفاح"، لافتًا إلى أنّ "بلدة ​كفرشوبا​ وأطراف كفرحمام والفرديس وحلتا وشانوح وراشيا الفخار كانت قد تعرّضت ليلًا لقصف مدفعي إسرائيلي، تسبّب بتدمير منزل قيد الإنشاء في كفرشوبا، وتضرّر عدد من المنازل المجاورة دون وقوع إصابات".