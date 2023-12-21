ذكر مراسل "الخليج 365" في حاصبيا، أنّ "التّوتّر الشّديد يلفّ المنطقة الحدوديّة من جنوب لبنان، بما فيها القطاع الشّرقي، مع استمرار القصف الإسرائيلي على مناطق عدّة، في وقت يحلّق فيه طيران الاستطلاع الإسرائيلي في سماء المنطقة منذ فجر اليوم".
وأشار إلى أنّ "الطيران الحربي الإسرائيلي أغار على أطراف كفركلا والخيام وتلة الحمامص، وصولًا حتّى البقاع الغربي وإقليم التفاح"، لافتًا إلى أنّ "بلدة كفرشوبا وأطراف كفرحمام والفرديس وحلتا وشانوح وراشيا الفخار كانت قد تعرّضت ليلًا لقصف مدفعي إسرائيلي، تسبّب بتدمير منزل قيد الإنشاء في كفرشوبا، وتضرّر عدد من المنازل المجاورة دون وقوع إصابات".
كانت هذه تفاصيل خبر "النشرة": توتر شديد يلفّ القطاع الشرقي بالجنوب تزامنًا مع تحليق طيران الاستطلاع الإسرائيلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.