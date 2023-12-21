عبدالله: لوقف مسرحية إقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان والآلاف ينتظرون نهاية الكيد السياسي

أكّد عضو كتلة "اللّقاء الدّيقراطي" النّائب ​بلال عبدالله​، أنّه "آن الأوان لوقف مسرحيّة إقفال الدّوائر العقاريّة في ​جبل لبنان​، الّتي بحجّة ​محاربة الفساد​، ألحقت أضرارًا فادحةً بمصالح الدّولة والنّاس على حدّ سواء".

وأشار، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "70 ألف معاملة متراكمة. آلاف المواطنين، مئات المهندسين، عشرات المهن والمصالح، ومداخيل تحتاجها الخزينة، ينتظرون نهاية الكيد السّياسي".