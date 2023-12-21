أكّد عضو كتلة "اللّقاء الدّيقراطي" النّائب بلال عبدالله، أنّه "آن الأوان لوقف مسرحيّة إقفال الدّوائر العقاريّة في جبل لبنان، الّتي بحجّة محاربة الفساد، ألحقت أضرارًا فادحةً بمصالح الدّولة والنّاس على حدّ سواء".
وأشار، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى أنّ "70 ألف معاملة متراكمة. آلاف المواطنين، مئات المهندسين، عشرات المهن والمصالح، ومداخيل تحتاجها الخزينة، ينتظرون نهاية الكيد السّياسي".
كانت هذه تفاصيل خبر عبدالله: لوقف مسرحية إقفال الدوائر العقارية في جبل لبنان والآلاف ينتظرون نهاية الكيد السياسي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.