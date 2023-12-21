الخازن اتصل بالمرجعيات في الفاتيكان للتهنئة بالاعياد وشكر البابا على جهوده لوقف الحرب

إتصل عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، بكل من أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، محافظ المحكمة العليا للتوقيع الرسولي الكاردينال دومينيك مامبرتي، عميد دائرة الكنائس الشرقية المونسنيور كلاوديو غوجيروتي، ووزير الخارجية المونسنيور بول ريتشارد غلاغر، مُهنّئاً بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة.

وطلب الخازن من غلاغر نقل شكره إلى البابا فرنسيس على جهوده المستمرة مع المرجعيات الدولية من أجل وقف جرائم الحرب في فلسطين، وحلّ الأزمات التي يعيشها المواطن اللبناني.