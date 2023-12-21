إتصل عميد المجلس العام الماروني الوزير السابق وديع الخازن، بكل من أمين سر دولة الفاتيكان الكاردينال بييترو بارولين، محافظ المحكمة العليا للتوقيع الرسولي الكاردينال دومينيك مامبرتي، عميد دائرة الكنائس الشرقية المونسنيور كلاوديو غوجيروتي، ووزير الخارجية المونسنيور بول ريتشارد غلاغر، مُهنّئاً بعيد الميلاد المجيد ورأس السنة الجديدة.
وطلب الخازن من غلاغر نقل شكره إلى البابا فرنسيس على جهوده المستمرة مع المرجعيات الدولية من أجل وقف جرائم الحرب في فلسطين، وحلّ الأزمات التي يعيشها المواطن اللبناني.
كانت هذه تفاصيل خبر الخازن اتصل بالمرجعيات في الفاتيكان للتهنئة بالاعياد وشكر البابا على جهوده لوقف الحرب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.