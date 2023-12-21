لفت عضو تكتّل "الجمهوريّة القويّة" النّائب ​غياث يزبك​، إلى أنّ "الوجود السّوري تحوّل احتلالًا موصوفًا وفوضى في كفرحلدا البترونيّة". وأشار، في تصريح عبر مواقع التّواصل الاجتماعي، إلى "أنّني أخذتُ وعدًا من وزير الدّاخليّة والبلديّات في حكومة تصريف الأعمال ​بسام مولوي​، بأنّه سيعرض المسألة في ​مجلس الأمن المركزي​ اليوم، وسيعالجها بالجدّيّة الّتي تستحق، صونًا لمصلحة الأهالي وحفظًا للسلم الأهلي".

كانت هذه تفاصيل خبر يزبك: الوجود السوري تحوّل احتلالًا وفوضى في كفرحلدا ومولوي وعد بمعالجة المسألة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكاملة ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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