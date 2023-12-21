جعجع التقى شيا: لبنان نجح بتجاوز الامتحان الخطر بتجنب الفراغ على مستوى قيادة المؤسسة العسكرية

اشار رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع خلال استقباله سفيرة الولايات المتحدة الأميركيّة لدى لبنان دوروثي شيا، الى أنّ "لبنان كان أمام إمتحان خطر، في الأسبوع الماضي، كاد أن يؤدي إلى إنزلاق غير محسوب النتائج"، مضيفا :"نجح لبنان بعدم السقوط في هذا الإمتحان، نتيجة جهود بُذلت، داخل المجلس النيابيّ، فجنّبته الفراغ على مستوى قيادة المؤسسة العسكرية وأعادت الثقة بدورها الرئيسيّ في حماية سيادة لبنان واستقلاله."

وأمل جعجع لو ينسحب هذا الجوّ البرلمانيّ البنّاء على إنتخابات رئاسة الجمهوريّة وتتحول هذه الخطوة الإيجابيّة قوة دفع تعيد إلتئام المجلس النيابيّ بدورات مفتوحة تسفر عن إنتخاب رئيسٍ فعليّ للبلاد "يتمتّع بقدرة إعادة بث الروح، في المؤسسات والأمل، في نفوس اللبنانيين."

كما أمل من الولايات المتحدة الأميركيّة الإستمرار في دعمها للبنان ومؤسساته، خصوصًا المؤسسات العسكرية، التي يعوَّل عليها بشكل أساسيّ، في المرحلة المقبلة.