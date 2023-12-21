شكرا لقرائتكم خبر عن بسبب سيبيريا.. شنغهاي تشهد الطقس الأكثر برودة في ديسمبر منذ 40 عامًا والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - من المتوقع أن تسجل شنغهاي، المركز المالي للصين، في ديسمبر الحاليّ أكثر الفترات برودة منذ 4 عقود، ما دفع السلطات إلى إصدار تحذيرات من انخفاض درجات الحرارة والرياح.

كما تكافح المدن الشمالية الصقيع الذي من المتوقع أن ينحسر الأسبوع المقبل، ونجم البرد القارس غير المعتاد عن موجة قوية من الهواء البارد قادمة من سيبيريا، وانتشر في أنحاء الصين منذ منتصف الأسبوع الماضي.

وقال مكتب الأرصاد الجوية في شنغهاي في منشور على حسابه على موقع ويبو، إن أدنى درجات الحرارة في المدينة اليوم الخميس، ستتراوح بين 4 و6 درجات مئوية تحت الصفر في ضواحي شنغهاي، وستظل درجات الحرارة دون الصفر طوال اليوم على مستوى المدينة.

أقل من 5 درجات

وقالت وانغ كايون (59 عاما) التي تعمل عاملة نظافة في وسط شنغهاي وتأتي من ضواحي المدينة على دراجة كهربائية، إن الحرارة كانت أقل من 5 درجات مئوية خلال رحلتها التي استغرقت ساعة اليوم الخميس.

وأضافت: "على الرغم من أنني كنت أرتدي قفازًا، فإنني فقدت الإحساس بسرعة في يدي، وما زالت تؤلمني إلى الآن".

أقل من الصفر

وفي حين أن درجات الحرارة في المدينة لا تزال أكثر دفئًا بكثير مقارنة بشمال الصين، إذ تراجعت درجات الحرارة في العديد من المناطق إلى مستويات قياسية في الأسابيع القليلة الماضية، فإن الطقس البارد غير عادي بالنسبة لشانغهاي.

ويتوقع مكتب الأرصاد الجوية هناك أن تظل درجة الحرارة الأدنى في إحدى محطات رصد القراءة بوسط المدينة، أقل من الصفر لخمسة أيام متتالية حتى 25 ديسمبر، وهي موجة برد لم تحدث قط في هذا الشهر منذ 40 عامًا.