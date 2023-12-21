شكرا لقرائتكم خبر عن أوكرانيا تعترف بالمكاسب العسكرية الروسية في الهجوم البري والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أكد الجيش الأوكراني أن القوات الروسية تحقق مكاسب في هجومها البري الذي استمر شهرين في جنوب شرق أوكرانيا حول مدينة أفدييفكا الصناعية.

وقال الكولونيل أولكسندر شتوبون، المتحدث الإعلامي باسم الجيش في ذلك الجزء من الجبهة: "منذ 10 أكتوبر، عندما أصبح العدو أكثر نشاطًا، تقدم بمقدار كيلومتر ونصف إلى كيلومترين في بعض الأماكن، لكن ذلك كلفه الكثير".

وأقر شتوبون خلال ظهوره يوم الأربعاء في الأخبار التليفزيونية الأوكرانية، بأن القوات الروسية لديها أعداد متفوقة.

كما أشار مراقبون من معهد دراسة الحرب في الولايات المتحدة، إلى نشر روسيا أعدادًا كبيرة من الجنود والعربات المدرعة في المنطقة، وكذلك إلى الخسائر الروسية العالية.

وتؤكد تقاريرهم أيضًا التقدم الروسي، الذي يضع المدافعين الأوكرانيين المتبقين تحت ضغط متزايد في أفدييفكا.

89 هجومًا بريًا روسيًا

وأدرج تقرير هيئة الأركان العامة الأوكرانية مساء الأربعاء، 89 هجومًا بريًا روسيًا فرديًا على 7 أقسام من الجبهة.

ووفقا للتقرير، وقع 31 هجومًا بالقرب من أفدييفكا. ومع ذلك، احتسبت 29 معركة أيضًا على الضفة الجنوبية لنهر دنيبرو بالقرب من كرينكي في منطقة خيرسون.

ولم يتمكن الروس بعد من صد هذه القوات الأوكرانية الصغيرة نسبيًا، وفقًا لتقرير هيئة الأركان العامة من كييف.

ووفقًا لوزارة الدفاع البريطانية، فإن القتال في أوكرانيا بالكاد يجلب أي تغييرات على خط المواجهة، مضيفة أن روسيا تواصل محاولة شن هجمات فردية.

أوكرانيا تجند الذكور في الخارج

في إطار بحث أوكرانيا عن جنود إضافيين، يريد وزير الدفاع رستم أميروف أيضًا انضمام الرجال الذين يعيشون في الخارج لأداء الخدمة العسكرية العام المقبل.

وقال أميروف في تصريحات نشرت ليل الأربعاء/الخميس في وسائل إعلام ألمانية من بينها صحيفة بيلد وفيلت تي في وبوليتيكو، إنه سيطلب من الأوكرانيين الذين تتراوح أعمارهم بين 25 و60 عامًا في ألمانيا ودول أخرى، والمؤهلين لأداء الخدمة العسكرية الحضور إلى مراكز التجنيد التابعة للقوات المسلحة.

وأضاف أنه يوجه "دعوة"، لكنه أوضح أنه ستكون هناك عقوبات إذا لم يمتثل أي شخص للطلب، وقال: "ما زلنا نناقش ما يجب أن يحدث إذا لم يأتوا طواعية".

500 ألف جندي إضافي

ويرغب الجيش الأوكراني في تعبئة ما بين 450 ألفا إلى 500 ألف جندي إضافي لصد الغزو الروسي، غير أن شروط الإطار المالي والسياسي لم تتضح بعد.

ووصف الرئيس فولوديمير زيلينسكي التعبئة بأنها "قضية حساسة"، وقال أميروف إن العدالة مهمة، وفي المستقبل، ينبغي أن يكون واضحًا مسبقًا للمشمولين بالأمر كيف سيجري تدريبهم وتجهيزهم، وأين ومتى سيخدمون ومتى ستنتهي خدمتهم.

وعلى الرغم من الحظر، سافر العديد من الرجال الأوكرانيين إلى الخارج قبل استدعاء محتمل.