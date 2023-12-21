بسبب احتدام المواجهات بالسودان.. برنامج الأغذية العالمي يعلق المساعدات الإنسانية

ياسر رشاد - القاهرة - علق برنامج الأغذية العالمي، الخميس، المساعدات الغذائية مؤقتا لبعض مناطق ولاية الجزيرة السودانية، وسط اتساع القتال إلى جنوب الخرطوم وشرقها.

وذكر البرنامج، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط، أن نحو 300 ألف شخص فروا من الجزيرة في غضون أيام، عندما اندلعت اشتباكات هناك الأسبوع الماضي.

وأوضح ممثل برنامج الأغذية العالمي ومديره في السودان إيدي روي، أن الهيئة علقت تسليم المساعدات الغذائية في بعض المناطق بالجزيرة التي تشهد معارك.

وأشار روي إلى أن الفرق تعمل على مدار الساعة لتقديم المساعدات في المناطق التي لا يزال من الممكن تقديمها فيها.