الاتحاد الأوروبي يعلن عن خطة استثمارية بملياري دولار بمشاريع الطاقة النظيفة

ياسر رشاد - القاهرة - كشف الاتحاد الأوروبي عن عزمه استثمار 2.17 مليار يورو إضافية، في إطار صندوق الحداثة، من عائدات قانون تداول الانبعاثات في 19 مشروعا مختارا من مشاريع البنية التحتية للطاقة النظيفة في الدول الأعضاء خلال الفترة المقبلة.

وأكدت المفوضية الأوروبية - في بيان صحفي نشرته عبر موقعها الالكتروني قبل ساعات قليلة، أن هذه الاستثمارات ستساعد في تحديث أنظمة الطاقة في 9 دول أعضاء ذات الدخل المنخفض لمساعدتها على تحقيق أهدافها المتعلقة بالمناخ والطاقة لعام 2030، كما ستخفض انبعاثات الغازات الدفيئة في مجالات الطاقة والصناعة والنقل وتحسين كفاءة استخدام الطاقة. وسيتم تمويلها من خلال عائدات نظام تداول الانبعاثات في الاتحاد الأوروبي (EU ETS).

وبحسب وكالة انباء الشرق الأوسط، قام صندوق الحداثة التابع للاتحاد الأوروبي حتى الآن بصرف إجمالي 9.68 مليار يورو من إيرادات نظام تداول الانبعاثات (EU ETS) منذ إطلاقه في عام 2021 لمساعدة الدول الأعضاء على تسريع التحول الأخضر.

وبعد الاستثمارات التي تم الإعلان عنها في شهر يونيو الماضي بقيمة 2.49 مليار يورو لـ 31 مشروعا، فإن الإعلان الأخير بقيمة 2.17 مليار يورو إضافية و19 مشروعا آخر يرفع إجمالي استثمارات صندوق الحداثة لعام 2023 إلى 4.66 مليار يورو لـ 50 مشروعا. وقد تم منح الدعم من الصندوق هذا العام إلى بلغاريا (197 مليون يورو) وكرواتيا (88 مليون يورو) والتشيك (1.848 مليار يورو) وإستونيا (66 مليون يورو) ولاتفيا (5 ملايين يورو) وليتوانيا (11 مليون يورو) وبولندا (221 مليون يورو) ورومانيا (2.169 مليار يورو) وسلوفاكيا (60 مليون يورو).

وأضاف البيان أن المشاريع المختارة ركزت على قطاع توليد الكهرباء من مصادر الطاقة المتجددة وتحديث شبكات الطاقة وكفاءتها واستبدال توليد الفحم بأنواع وقود منخفضة الكثافة الكربونية، والأمر يشمل تحديث شبكة توزيع الكهرباء في بلغاريا لتسريع كهربة وسائل النقل ونشر التخزين وإزالة الكربون وتحقيق اللامركزية في استهلاك وإنتاج الطاقة وإنتاج الكهرباء من الخلايا الكهروضوئية من قبل مقدمي خدمات النفايات في كرواتيا وتحقيق مستوى أعلى من الطاقة في المباني العامة وتحويل الفحم إلى غاز في التدفئة المركزية في التشيك وتحسين كفاءة استخدام الطاقة في المباني العامة في إستونيا وكذلك تعزيز تجارة السيارات الكهربائية والبنية التحتية للشحن المقابلة لها في لاتفيا.