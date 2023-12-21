شكرا لقرائتكم خبر عن شروط العضوية والقيد فى جدول نقابة التكنولوجيين بالقانون الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد -

تطرقت المادة 4 من مشروع القانون المقدم من الحكومة بشأن نقابة التكنولوجيين، والذى وافق عليه مجلس النواب فى مجموعه، شروط العضوية والقيد فى جدول النقابة، أبرزها أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعى أو كلية الذكاء الاصطناعى أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقاً لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى.

وفيما يلى نستعرض الاشتراطات وفقا لمشروع القانون.

يشترط فيمن يكون عضواً في النقابة ما يأتي:

أن يكون مصرياً.

أن يكون حاصلاً على درجة البكالوريوس من إحدى الجامعات أو الكليات أو المعاهد التكنولوجية أو كلية الحاسبات والمعلومات أو كلية الحاسبات والذكاء الاصطناعي أو كلية الذكاء الاصطناعى أو غيرهم من حملة المؤهلات المعادلة لها طبقاً لما يقرره مجلس النقابة بالتنسيق مع وزارة التعليم العالى.

ألا يكون قد سبق الحكم عليه بعقوبة جناية أو عقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف أو الأمانة، ما لم يكن قد رد إليه اعتباره.

ألا يكون قد سبقت إدانته بحكم أو قرار تأديبى نهائى لارتكابه إحدى الأفعال المخلة بالشرف أو بالأمانة ما لم تنقض خمس سنوات من تاريخ صدور الحكم أو القرار النهائى.