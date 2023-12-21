"سرايا القدس": قصفنا موقع "ناحل عوز" وتجمعات العدو في محيط موقع بدر شمال الشاطئ

أفادت "​سرايا القدس​" التّابعة لحركة "الجهاد الإسلامي" الفلسطينيّة، بأنّ "مقاتلينا دكّوا تحشّدًا لجنود إسرائيليّين في محيط الإدارة المدنيّة شمال ​قطاع غزة​، بوابل من قذائف الهاون". وأشارت إلى "أنّنا قصفنا موقع "​ناحل عوز​" وتجمّعات العدو في محيط موقع بدر شمال الشاطئ، ومحاور التّقدّم برشقات صاروخيّة وقذائف الهاون".

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