ارتفاع حصيلة ضحايا الزلزال في الصين إلى 135 قتيلا

ارتفعت حصيلة ضحايا الزلزال في الصين إلى 135 قتيلا، فيما يواصل عناصر الإسعاف إيصال المساعدات والمعدّات.

واكد أحد المسؤولين في كانتون تشيشيشان في تصريحات لوكالة فرانس برس انه "ما زال الناس يخشون الهزّات الارتدادية. ويصعب عليهم النوم إذ ما من مكان آمن".

وبحسب مركز الدراسات الجيولوجية في الولايات المتحدة، وقع الزلزال عند الساعة 23,59 بالتوقيت المحلي من مساء الإثنين ومركزه على بعد حوالى مئة كيلومتلر من لانجو العاصمة الإقليمية لغانسو.