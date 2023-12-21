مولوي: القوى الأمنية حاضرة لتأمين الأمن ليلة الميلاد وسيكون هناك 462 ضابطاً و6872 عنصراً و292 دورية

اشار وزير الداخلية والبلديات في حكومة تصريف الأعمال بسام مولوي، في مؤتمر صحافي بعد إجتماع مجلس الأمن المركزي، الى انه "ناقشنا الخطة الأمنية بمناسبة الأعياد وتطرقنا إلى المواضيع الأمنية الأخرى في البلاد".

واكد مولوي ان "دوريات قوى الأمن الداخلي ستكون في المرصاد لتعاقب كل مطلق للنار خلال إحتفالات رأس السنة"، مشيرا الى ان "القوى الأمنية حاضرة لتأمين الأمن ليلة الميلاد وسيكون هناك 462 ضابطاً و6872 عنصراً و292 دورية".

ولفت مولوي الى انه "سبق وأصدرنا تعاميم لمكافحة الوجود السوري غير الشرعي والأمن العام تسلّم الداتا من الـUNHCR ويقوم بدارستها بشكل جدّي وسنتابع موضوع النازحين في كفرحلدا في البترون".